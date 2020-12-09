В стране и мире Врач объяснила опасность синего света от экранов гаджетов на организм человека Алена Миронова За 2-3 часа до сна следует полностью отказаться от любых устройств. © Фото: Ritesh Shukla, ZUMAPRESS, Globallookpress Врач-офтальмолог Арпине Адамян рассказала об опасности синего света, который сейчас излучают практически все гаджеты. «Синий свет плохо влияет на сетчатку глаза, вызывая в ней фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки (эти процессы необратимы)», — передает агентство «Прайм» слова эксперта. Это излучение приводит к преждевременному старению кожи и провоцирует пигментные пятна. Синий свет снижает выработку гормона сна мелатонина и вызывает бессонницу. Более того, отмечает эксперт, может развиться синдром сухого глаза, дистрофия сетчатки, глаза начнут уставать, а зрение — падать. Частичной защитой от синего света могут стать специальные компьютерные очки с поглощающим его желтым светофильтром. Однако все же лучше использовать гаджеты в дневное время, каждый час при этом отвлекаясь от монитора. За 2-3 часа до сна рекомендуется полностью отказаться от любых устройств во избежание нарушения биологических ритмов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика