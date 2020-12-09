Врач объяснила опасность синего света от экранов гаджетов на организм человека
Врач-офтальмолог Арпине Адамян рассказала об опасности синего света, который сейчас излучают практически все гаджеты.
«Синий свет плохо влияет на сетчатку глаза, вызывая в ней фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки (эти процессы необратимы)», — передает агентство «Прайм» слова эксперта.
Это излучение приводит к преждевременному старению кожи и провоцирует пигментные пятна. Синий свет снижает выработку гормона сна мелатонина и вызывает бессонницу.
Более того, отмечает эксперт, может развиться синдром сухого глаза, дистрофия сетчатки, глаза начнут уставать, а зрение — падать.
Частичной защитой от синего света могут стать специальные компьютерные очки с поглощающим его желтым светофильтром.
Однако все же лучше использовать гаджеты в дневное время, каждый час при этом отвлекаясь от монитора. За 2-3 часа до сна рекомендуется полностью отказаться от любых устройств во избежание нарушения биологических ритмов.