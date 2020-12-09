В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психическое здоровье детей

Ограничительные меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в том числе переход на онлайн-обучение, могут негативно отразиться на психическом здоровье детей.

«Меры по физическому дистанцированию и меры, направленные на сдерживание передачи COVID-19, сокращают возможности детей и подростков взаимодействовать со сверстниками, что может повлиять на психическое здоровье», - передает РИА Новости слова специалиста ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимира Позняка.

Специалист подчеркнул, что с одной стороны, широкий доступ к цифровым технологиям может смягчить некоторые негативные последствия физического дистанцирования.

Молодые люди могут продолжать общаться со своими друзьями и знакомыми, к примеру, в видеочатах и продолжать образование в онлайн режиме, а долгое пребывание дома расширяет возможности для игр и контактов с родителями, братьями и сестрами.

Тем не менее, подчеркнул Позняк, долгосрочное воздействие изменений в социальном взаимодействии, вызванных COVID-19, на развитие и психическое здоровье детей и подростков еще предстоит изучить.