Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психическое здоровье детей

Алена Миронова
07:04 09.12.2020
Детство и подростковый возраст являются критическими периодами поведенческого и социального развития.
В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психическое здоровье детей
© Фото: pixabay.com

Ограничительные меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в том числе переход на онлайн-обучение, могут негативно отразиться на психическом здоровье детей.

«Меры по физическому дистанцированию и меры, направленные на сдерживание передачи COVID-19, сокращают возможности детей и подростков взаимодействовать со сверстниками, что может повлиять на психическое здоровье», - передает РИА Новости слова специалиста ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимира Позняка.

Специалист подчеркнул, что с одной стороны, широкий доступ к цифровым технологиям может смягчить некоторые негативные последствия физического дистанцирования.

Молодые люди могут продолжать общаться со своими друзьями и знакомыми, к примеру, в видеочатах и продолжать образование в онлайн режиме, а долгое пребывание дома расширяет возможности для игр и контактов с родителями, братьями и сестрами.

Тем не менее, подчеркнул Позняк, долгосрочное воздействие изменений в социальном взаимодействии, вызванных COVID-19, на развитие и психическое здоровье детей и подростков еще предстоит изучить.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.