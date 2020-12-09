Более 1110 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за сутки

Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1136 человек. Движение автобусов, в которых возвращались домой жители Нагорного Карабаха, на всем пути следования контролировали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции.

«Я когда узнал, что здесь русские военные, сразу понял, что мы и дальше будем дома в Нагорном Карабахе жить с женою. Я всегда говорил, что русский народ - это наши братья», - благодарит военных беженец Михаил Ашотович.

Военные миротворцы РФ ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивая безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания. Военнослужащие оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры.

Всего в Нагорный Карабах с момента подписания указа о прекращении военных действий между главами России, Армении и Азербайджана в места постоянного проживания уже вернулось более 36 тысяч беженцев.