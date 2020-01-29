«Много вопросов»: политолог оценила «сделку века»

Обнародованный Дональдом Трампом план по урегулированию палестино-израильского конфликта содержит противоречия. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразила политолог-востоковед Карине Геворгян.

«Заявив о том, что Иерусалим является неделимой столицей Израиля, он (прим.ред. - Трамп) сорвал аплодисменты, поскольку в зале сидела израильская делегация, сопровождавшая Нетаньяху. Но через некоторое время он сказал, что палестинской столицей станет восточный Иерусалим», - отметила эксперт.

По ее словам, в этой истории каждый ищет свою выгоду. Трамп, как считает Геворгян, хочет заручиться поддержкой евангелистов, серьезной и произраильской силой в США.

«Для Нетаньяху, который находится в Израиле под следствием и которого ждут очередные парламентские выборы в марте, это тоже хороший повод показать свои внешнеполитические возможности», - заявила политолог.

Накануне Белый дом опубликовал 180-страничный документ, в котором содержится план урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно предложению Трампа, размеры подконтрольных Палестине территорий должны увеличиться почти вдвое за счет добавления к ним районов на границе с Египтом. Сектор Газа и Западный берег свяжет скоростная магистраль. Но при этом еврейские поселения, которые уже существуют на Западном берегу, окончательно отойдут к Израилю, а Иерусалим станет его «неделимой столицей».

При этом Палестине также обещана столица в Восточном Иерусалиме, однако, что этот пункт значит не поясняется. Этот вопрос должны будут уладить прямые переговоры, на которые Дональд Трамп отводит 4 года.