Центр притяжения: как исследователи со всего мира изучают Антарктиду

Российские моряки продолжают движение по маршруту, проложенному мореплавателями-первооткрывателями 200 лет назад. Экипажи российских кораблей «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» с разных сторон приближаются к южноамериканскому континенту, чтобы встретиться у мыса Горн, а затем выдвинуться к Антарктиде.

Несколько веков назад достичь неизвестного на тот момент континента кто только ни пытался: ближе всего к ледяному материку подошли участники экспедиции Джеймса Кука, но они дважды уходили ни с чем. В 1819 году из Кронштадта вышли два шлюпа под командованием капитана Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева. Поход длился более двух лет, за это время было преодолено расстояние в два с лишним экватора. Морской отчет об успешном походе и открытии Антарктиды был опубликован только через десять лет после завершения экспедиции - открытию сначала не придали особого значения.

В наше время там работает по несколько десятков полярных станций более чем 20 стран. Антарктида «оттягивает» на себя гигантскую площадь, поэтому любые данные о ней важны для прогнозирования глобальных климатических изменений.

Спустя два столетия после последнего великого географического открытия, сделанного российскими моряками, Антарктида продолжает будоражить воображение и притягивает исследователей, по мнению которых под огромной толщей ископаемых льдов по-прежнему надежно хранятся ответы на многие вопросы.