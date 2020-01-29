На вокзалах России усиливают меры безопасности из-за китайской пневмонии

Из-за вспышки китайской пневмонии и ее распространения на территории российских пассажирских вокзалов, которые находятся на Дальнем Востоке, Сибири и Урале, усилены меры безопасности. Там проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия: дезинфекция, проветривание.

На сайте Дальневосточной железной дороги сообщается - весь персонал вокзалов снабжен масками, защитными перчатками и антисептиками. С работниками поездных бригад проводятся инструктажи.

«При отправлении проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания», - отмечается в сообщении.

По последней информации, число зараженных достигает почти 6 тысяч человек, погибли от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, 132 человека.

Инфекция вышла и за пределы Китая. Случаи заболевания выявлены в Австралии, Вьетнаме, Германии, Италии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, на Шри-Ланке и в Японии. В России зараженных нет.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией и направила в страну своих специалистов.