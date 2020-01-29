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В Роспотребнадзоре объяснили, какими осложнениями опасен грипп

Тамара Астапенкова
05:48 29.01.2020
В ведомстве уточнили, что в группе риска по развитию осложнений находятся дети до года и взрослые, старше 60 лет.
В Роспотребнадзоре объяснили, какими осложнениями опасен грипп
© Фото: pixabay

Почти 500 миллионов человек ежегодно болеют гриппом и ОРВИ, при этом от осложнений умирают около 2 миллионов. Такие данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привел на своем официальном сайте Роспотребнадзор.

«Грипп – единственная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), влекущая за собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу нашего организма, но и опасны для жизни», - говорится в сообщении ведомства.

Опасность заключается еще в том, что осложнения носят отсроченный характер и появляются через некоторое время, когда человек уже выздоровел и забыл о перенесенной болезни.

«В Москве на грипп и ОРВИ приходится ежегодно до 90% от всей регистрируемой инфекционной заболеваемости, около 3 млн. человек, из них около 60% - дети», - приводит статистику в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в группе риска по развитию осложнений находятся дети до года и взрослые, старше 60 лет. Заболевшие гриппом пожилые люди, имеющие заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и эндокринную патологию, могут умереть.

«Наиболее часто встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, на втором месте органы сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения, также встречаются осложнения со стороны нервной и моче-половой систем», - говорится в сообщении.

Самым часто возникающим и опасным осложнением является пневмония, которая может развиться сразу, проявиться в конце первой - начале второй недели заболевания или присоединиться позднее.

«Еще одним смертельно опасным осложнением гриппа считается острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. Не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис», - поясняет Роспотребнадзор.

В ведомстве уточняют, что самым надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Если прививку сделать не удалось, то стоит соблюдать правила личной гигиены и отказаться от посещений общественных мест. При первых признаках заболевания, в течение 48 часов необходимо обратиться к врачу.

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