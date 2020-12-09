На территории базы Хмеймим в Сирии появилась своя апельсиновая роща

Собственная апельсиновая роща появилась на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Недалеко от взлетного поля посадили 35 совсем молодых деревьев. Таким образом военнослужащие поддержали всероссийскую акцию «Сад Победы» - в память о героях, погибших в Великую Отечественную войну.

За благоустройство рощи отвечает служба тыла. Ее стараниями за минувшие пять лет база превратилась в настоящий мини-город. Там есть и фруктовый сад, и теплицы, где каждый может посадить овощи и собрать урожай.

Сами военные говорят, что этот необычный огород олицетворяет для них частичку родной земли, России. Есть на базе Хмеймим даже собственная ферма, где разводят кур, гусей и кроликов. Как признаются офицеры, живой уголок - отличное место для психологической разгрузки.