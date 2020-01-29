Гонконгская биржа резко обвалилась из-за эпидемии коронавируса

Новогодние каникулы в Китае закончились резким обвалом на Гонконгской бирже на фоне эпидемии коронавируса. Котировки показали значительное снижение при первых торгах утром в среду, 29 января.

В 10.00 часов по местному времени (05.00 часов по Москве) основной индекс HangSeng упал на 2,51% и составил 27248.11 пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Напомним, первый случай инфицирования неизвестным ранее коронавирусом 2019-nCoV был зафиксирован в Ухане провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. К настоящему времени заболевшие появились не только в Китае и Гонконге, но и в США, Канаде, Японии, Франции, Австралии, Таиланде и других странах.