Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Продолжение традиций предков: в России отмечают День Героев Отечества

Анастасия Фириченкова
Кирилл Васин
06:16 09.12.2020
Праздник учредили в 2007 году как дань уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России сегодня отмечают День Героев Отечества. Еще двести пятьдесят лет назад Екатерина Вторая подписала указ об учреждении ордена Святого Георгия. С тех пор в России особо отличившихся в бою стали награждать Георгиевским крестом. Сегодня праздник День Героев Отечества – дань высочайшего уважения к тем, кто удостоен самых почетных госнаград, чей пример наглядно показывает, что значат воинская честь, доблесть и отвага.

«Я горжусь папой за то, что он совершил такой подвиг, достиг таких огромных вершин, получил такую награду. Папа несколько раз в школу приходил, рассказывал обо всем. Они говорят, что папа крутой», - рассказал сын Героя России Юрия Яковлева Федор.

Юрий Яковлев с детства мечтал стать военным. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище. Судьбу предопределил еще дед - танкист, который прошел всю Великую Отечественную. Юрий сначала служил в Ингушетии, потом в Северной Осетии. И в 2008 году одним из первых в составе нашей войсковой группировки вступил в Южную.

В ночь на 9 августа его танковая рота выбивала подразделения грузинской армии из села Хетагурово, а на утро солдаты капитана Яковлева сумели прорваться к батальону российских миротворцев в Цхинвале. И оказались в окружении.

«Командир миротворческого батальона сказал, что надо что-то делать. Мы сказали “есть” и пошли выполнять задачу. “Нахрапом” пошли на противника. На двух танках выехали. Противник, скорее всего, испугался и начал отступление. В этот момент мои танки прикрывали, маневрируя между зданиями. В это время миротворческий батальон успел выйти. И потом мы их догнали», - рассказал Герой России Юрий Яковлев.

Сейчас Юрий Яковлев возглавляет первый факультет базовой подготовки Краснодарского авиационного училища летчиков. Он передает бесценный опыт и фундаментальные знания военного дела, после трех лет обучения курсанты распределяются дальше на летные факультеты.

Продолжение – в сюжете Анастасии Фириченковой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.