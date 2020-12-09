Продолжение традиций предков: в России отмечают День Героев Отечества

В России сегодня отмечают День Героев Отечества. Еще двести пятьдесят лет назад Екатерина Вторая подписала указ об учреждении ордена Святого Георгия. С тех пор в России особо отличившихся в бою стали награждать Георгиевским крестом. Сегодня праздник День Героев Отечества – дань высочайшего уважения к тем, кто удостоен самых почетных госнаград, чей пример наглядно показывает, что значат воинская честь, доблесть и отвага.

«Я горжусь папой за то, что он совершил такой подвиг, достиг таких огромных вершин, получил такую награду. Папа несколько раз в школу приходил, рассказывал обо всем. Они говорят, что папа крутой», - рассказал сын Героя России Юрия Яковлева Федор.

Юрий Яковлев с детства мечтал стать военным. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище. Судьбу предопределил еще дед - танкист, который прошел всю Великую Отечественную. Юрий сначала служил в Ингушетии, потом в Северной Осетии. И в 2008 году одним из первых в составе нашей войсковой группировки вступил в Южную.

В ночь на 9 августа его танковая рота выбивала подразделения грузинской армии из села Хетагурово, а на утро солдаты капитана Яковлева сумели прорваться к батальону российских миротворцев в Цхинвале. И оказались в окружении.

«Командир миротворческого батальона сказал, что надо что-то делать. Мы сказали “есть” и пошли выполнять задачу. “Нахрапом” пошли на противника. На двух танках выехали. Противник, скорее всего, испугался и начал отступление. В этот момент мои танки прикрывали, маневрируя между зданиями. В это время миротворческий батальон успел выйти. И потом мы их догнали», - рассказал Герой России Юрий Яковлев.

Сейчас Юрий Яковлев возглавляет первый факультет базовой подготовки Краснодарского авиационного училища летчиков. Он передает бесценный опыт и фундаментальные знания военного дела, после трех лет обучения курсанты распределяются дальше на летные факультеты.

Продолжение – в сюжете Анастасии Фириченковой.