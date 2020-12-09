Врач назвал обязательную меру для борьбы с COVID-19

Поспособствовать успешной борьбе с распространением коронавируса может хорошая вентиляция в помещениях и салонах общественного транспорта. Об этом рассказал в беседе с радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, такая мера должна применяться вместе с ношением масок. В автобусах и поездах вентиляцию следует совмещать с фильтрацией и подогревом воздуха. Он отдельно отметил, что проветривание должно осуществляться в метро.

«Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро», - обозначил Жемчугов.

Подобная мера, по мнению эксперта, поможет в борьбе не только с COVID-19, но и с иными респираторными заболеваниями, к примеру, простудой. Иммунолог добавил, что для снижения концентрации вируса стоит не забывать про влажную уборку дома и офисных помещений.

Ранее в Роспотребнадзоре продлили действие введенных ранее противоэпидемических требований для школ и детских садов в условиях пандемии до 2022 года. До этого для них был установлен срок до 1 января 2021 года.