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Врач назвал обязательную меру для борьбы с COVID-19

Анна Берестовая
05:59 09.12.2020
В транспорте и закрытых помещениях повышается вероятность заражения коронавирусной инфекцией.
Врач назвал обязательную меру для борьбы с COVID-19
© Фото: EMERCOM of Russia via Globallookpress.com

Поспособствовать успешной борьбе с распространением коронавируса может хорошая вентиляция в помещениях и салонах общественного транспорта. Об этом рассказал в беседе с радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, такая мера должна применяться вместе с ношением масок. В автобусах и поездах вентиляцию следует совмещать с фильтрацией и подогревом воздуха. Он отдельно отметил, что проветривание должно осуществляться в метро.

«Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро», - обозначил Жемчугов.

Подобная мера, по мнению эксперта, поможет в борьбе не только с COVID-19, но и с иными респираторными заболеваниями, к примеру, простудой. Иммунолог добавил, что для снижения концентрации вируса стоит не забывать про влажную уборку дома и офисных помещений.

Ранее в Роспотребнадзоре продлили действие введенных ранее противоэпидемических требований для школ и детских садов в условиях пандемии до 2022 года. До этого для них был установлен срок до 1 января 2021 года.

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