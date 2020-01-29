От одобрения до негодования: как в мире отреагировали на американскую «сделку века»

Президент США Дональд Трамп обнародовал в Вашингтоне «сделку века». Это план, который, по замыслу американского лилера, позволит завершить многолетний палестино-израильский конфликт и даст двум народам возможность мирно сосуществовать.

Представили документ в Белом доме в присутствии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Согласно плану, размеры подконтрольных Палестине территорий должны увеличиться почти вдвое за счет добавления к ним районов на границе с Египтом. Сектор Газа и Западный берег свяжет скоростная магистраль. Но при этом еврейские поселения, которые уже существуют на Западном берегу, окончательно отойдут к Израилю, а Иерусалим станет его «неделимой столицей».

При этом Палестине также обещана столица - в Восточном Иерусалиме, однако, что этот пункт значит - не поясняется. По всей видимости, этот вопрос должны будут уладить прямые переговоры, на которые Трамп отводит 4 года.

«Этот план обеспечивает безопасность Израиля, его национальные интересы и дает возможности для политического урегулирования отношения с палестинцами в ближайшие годы. Господин президент, я надеюсь, что палестинцы примут ваше видение мира. Примут план, над которым вы со своей командой так усердно работали», - сказал Беньямин Нетаньяху на встрече с Трампом.

Обсуждать новые предложения по урегулированию Нетаньяху продолжит в Москве. Завтра он посетит российскую столицу с кратким рабочим визитом. В планах - встреча с Владимиром Путиным.

В российском МИД еще до обнародования документа озвучили российскую позицию. В ведомстве считают, что так называемая «сделка века» - это не решение проблемы, а только предложенный США вариант. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, нужно дождаться реакции обеих заинтересованных сторон.

Если Нетаньяху сделку поддержал, то ответ палестинской стороны - категорическое нет. Глава автономии Махмуд Аббас на экстренной пресс-конференции решительно отверг предложенный американцами документ, назвав его заговором.

При этом Аббас подчеркнул, что палестинская сторона все так же открыта для переговоров. Но не с США, а со всем ближневосточным квартетом, который включает также Россию, ЕС и ООН.

С негодованием «сделку века» восприняли и простые палестинцы. Сразу после ее обнародования тысячи жителей автономии вышли на митинги. На улицах топтали и жгли американские и израильские флаги. А в окрестностях Иерусалима произошли столкновения с израильскими военными. Пострадали около 20 человек.