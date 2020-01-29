Взятый в плен боевик рассказал о подготовке «Белыми касками» новой провокации

В Сирии террористы могут готовить очередную провокацию с применением химоружия. Об этом стало известно после допроса взятого в плен правительственными войсками боевика.

По словам мужчины, он охранял склад, откуда не так давно представители так называемой организации «Белые каски» забрали «коробки с серыми емкостями и частями ракет», а также оборудование для видеосъемок.

«Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование», - объяснил террорист.

Военные предполагают, что в тех самых серых емкостях может содержаться хлор. Подтверждают это и другие источники. А съемочное оборудование наводит на мысль, что может повториться история 2018 года, когда «Белые каски» распространили в СМИ видео из госпиталя города Дума, где якобы оказывали помощь пострадавшим от химатаки. Позже оказалось, что кадры являются фейком, но западная коалиция успела нанести в связи с этим массированный ракетный удар. Сирийские военные считают, что возможную химическую атаку боевиков могут представить как якобы ответ правительственных сил на обстрелы Алеппо.

Сейчас в районе Лерамун взрывы слышны каждые двадцать минут. Вокруг все в развалинах. Боевики регулярно обстреливают позиции правительственных сил.

На вооружении сирийских военных есть практически все: от крупнокалиберных пулеметов до бронетехники, однако огонь они не открывают. Пока солдаты только наблюдают за противником и соблюдают режим прекращения огня.

А боевики стреляют по Алеппо все чаще. За последние сутки незаконные формирования нанесли по городу более 60 ударов.