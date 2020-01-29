Сравнение не в пользу: новый коронавирус распространяется быстрее атипичной пневмонии

Число заразившихся новым видом коронавируса 2019-nCoV в Китае превысило показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS), которая бушевала в 2002-2003 годах. К таким выводам пришли специалисты государственного комитета Китая по здравоохранению.

По данным на 29 января на материковой части Китая зафиксированы 5974 случая инфицирования, из которых 132 смерти. В тяжелом состоянии находятся 1239 человек, 103 выписаны из больниц.

Атипичной пневманией в Китае было заражено 5327 человек, в период с ноября 2002 года по июнь 2003 года. За все время погибли 349 человек. Инфекция распространилась по всему миру и была зафиксирована в 30 странах. в общей слодности были инфицированы почти 8,5 тысяч человек, более 900 скончались, передает РИА Новости.

Осенью 2012 года был зарегистрирован первый случай заболевания Ближневостояным респираторным синдромом (MERS-CoV) или новым видом коронавируса. С болезнью не могли справиться несколько лет до 2015 года. За это время инфицированные больные появились в 23 странах, их число составило 2494 человека, из которых умерли 858 зараженных.

Первый случай инфицирования коронавирусом 2019-nCoV был зафиксирован в Ухане провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. Сейчас заболевшие есть не только в Китае и Гонконге, но и США, Канаде, Японии, Франции, Австралии, Таиланде и других странах.