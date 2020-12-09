Генпрокурор РФ оценил ущерб от коррупции для страны за 2020 год

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью «Российской газете» оценил ущерб, который страна понесла из-за коррупции за 2020 год. По его словам, такие преступления сложно выявлять, потому что они, зачастую, выгодны всем участникам процесса.

«Для понимания уровня видимого ущерба, попавшего в поле нашего зрения, назову сумму по уголовным делам, которая за девять месяцев этого года составляет 45,4 миллиарда рублей. Для сравнения, по итогам 2019 года - в размере около 55,1 миллиарда рублей, что составило 8,8 процента от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране», - отметил Краснов.

Он обратил внимание на то, что не весь ущерб взыскивается в уголовном судопроизводстве. Краснов добавил, что в гражданском и арбитражном судопроизводстве на октябрь 2020 года прокуроры предъявили иски общей суммой более 6,6 миллиарда рублей. В прошлом году за аналогичный период, по его словам, были предъявлены иски на 2,8 миллиарда рублей.

Также Краснов рассказал о методах борьбы с коррупцией на бытовом уровне. По его словам, в этом помогут меры по улучшению качества жизни людей и внедрение современных технологий в общение между человеком и государством.