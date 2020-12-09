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Генпрокурор РФ назвал способы борьбы с бытовой коррупцией

Кирилл Васин
04:36 09.12.2020
Краснов выступил за активное внедрение современных технологий при взаимодействии граждан и государства.
Генпрокурор РФ назвал способы борьбы с бытовой коррупцией
© Фото: Генеральная прокуратура РФ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью «Российской газете» рассказал, как можно бороться с взяточничеством на бытовом уровне. Прежде всего, он отметил, что с данной проблемой можно работать и в ответ на вопрос журналиста, «в крови ли это у народа», призвал не вешать на людей ярлыки.  

«Необходимо продолжать реализацию комплекса мер по ликвидации причин и условий, способствующих бытовой коррупции. Это, прежде всего, повышение уровня жизни населения, на чем и сосредоточено сейчас государство», - сказал Краснов.

Он добавил, что также следует внедрять современные технологии в процесс взаимодействия государства и людей, к примеру, развивать электронные госуслуги. Это максимально сократит личное общение и возможности для взяточничества.

Ранее Краснов провел встречу с высшим государственным представителем Чешской Республики Павлом Земаном. Во время встречи руководители ведомств отметили высокий уровень и конструктивный характер двусторонних отношений. Они заявили о важности подписания в 2020 году Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Высшим государственным представительством Чешской Республики.

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