Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Уроки истории для президента: как мир отреагировал на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

Денис Шурыгин
03:24 29.01.2020
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй Мировой войны и холокосте, а также заявил, что Освенцим освобождали украинские солдаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент Украины Владимир Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой и Холокосте. Скандальный инцидент произошел в годовщину освобождения Освенцима.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - сказал глава украинского государства.

Слова Зеленского, естественно, вызвали резкую реакцию Кремля, где уже не раз заявляли, что историю надо просто знать, а не трактовать на свое усмотрение.

«В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, точкой зрения польского руководства, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кстати, факт освобождения Освенцима, по версии Зеленского, тоже заслуга вовсе не советских солдат, а бойцов конкретной сотой Львовской дивизии 1-го Украинского фронта. В ответ на это заявление директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прочитал для президента Украины небольшую лекцию по истории.

«Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии. Что касается Львовской дивизии, то она формировалась в Архангельске, в Архангельской области на севере нашей страны и была названа Львовской после того, как участвовала в освобождении Львова», - сказал он.

Безусловно, там были украинцы, равно как и представители большинства народов многонационального Советского Союза. Но сейчас принято выдергивать отдельно взятый факт из общего контекста, чтобы мировая история служила интересам отдельно взятых политических деятелей.

Даже немецкие издания позволяют себе ошибки, которые вряд ли можно назвать случайными. Например, Der Spiegel опубликовал материал, из которого следует, что Аушвиц освобождали не советские войска, а американцы.

«Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти. Там было убито не менее 1,1 миллиона человек. 75 лет назад он был освобожден американской армией», - сказано в публикации издания.

Комментарии последовали быстро и совсем не лестные. Ошибку, конечно, исправили, извинились. Но уже очевидно, что есть силы, которые не стесняются использовать общую историю в личных политических целях. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.01.2020, 04:59
От одобрения до негодования: как в мире отреагировали на американскую «сделку века»
Дата28.01.2020, 09:30
На пути к АрМИ: в Амурской области началась подготовка мотострелков к «Танковому биатлону»
Дата27.01.2020, 08:08
NBA и FIFA выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата28.01.2020, 10:26
Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т
Дата28.01.2020, 09:05
В МИД РФ назвали заявление ЕС об освобождении Освенцима переиначиванием истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:43 Армия
Видео
Встали на крыло: кадры первых полетов новейших Су-35С в Карелии
04:10 В стране и мире
Судмедэксперты подтвердили гибель Коби Брайанта в авиакатастрофе
03:53 В стране и мире
Видео
«Дьявол кроется в деталях»: политолог дал оценку «сделке века» по Ближнему Востоку
03:24 В стране и мире
Видео
Уроки истории для президента: как мир отреагировал на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
03:05 В стране и мире
Видео
«Зомби-апокалипсиса не хватало»: опубликовано видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Зомби-апокалипсиса не хватало»: опубликовано видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус
В Германии назвали невероятным подъемом ситуацию с российским сельским хозяйством
Ученые рассказали об угрозах отсутствия снега зимой
Видео
На Ямале грузовик зацепился за газопровод и «встал на дыбы»: видео
Андрейченко рассказала, почему более суток хранила молчание
Видео
Директор актрисы Натальи Андрейченко заявил, что она пропала в Мексике
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.