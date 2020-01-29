Уроки истории для президента: как мир отреагировал на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой и Холокосте. Скандальный инцидент произошел в годовщину освобождения Освенцима.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - сказал глава украинского государства.

Слова Зеленского, естественно, вызвали резкую реакцию Кремля, где уже не раз заявляли, что историю надо просто знать, а не трактовать на свое усмотрение.

«В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, точкой зрения польского руководства, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кстати, факт освобождения Освенцима, по версии Зеленского, тоже заслуга вовсе не советских солдат, а бойцов конкретной сотой Львовской дивизии 1-го Украинского фронта. В ответ на это заявление директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прочитал для президента Украины небольшую лекцию по истории.

«Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии. Что касается Львовской дивизии, то она формировалась в Архангельске, в Архангельской области на севере нашей страны и была названа Львовской после того, как участвовала в освобождении Львова», - сказал он.

Безусловно, там были украинцы, равно как и представители большинства народов многонационального Советского Союза. Но сейчас принято выдергивать отдельно взятый факт из общего контекста, чтобы мировая история служила интересам отдельно взятых политических деятелей.

Даже немецкие издания позволяют себе ошибки, которые вряд ли можно назвать случайными. Например, Der Spiegel опубликовал материал, из которого следует, что Аушвиц освобождали не советские войска, а американцы.

«Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти. Там было убито не менее 1,1 миллиона человек. 75 лет назад он был освобожден американской армией», - сказано в публикации издания.

Комментарии последовали быстро и совсем не лестные. Ошибку, конечно, исправили, извинились. Но уже очевидно, что есть силы, которые не стесняются использовать общую историю в личных политических целях.