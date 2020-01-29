Судмедэксперты подтвердили гибель Коби Брайанта в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион NBA Коби Брайант действительно погиб в результате падения вертолета в Калифорнии. К такому выводу пришли специалисты после проведения экспертизы.

«Благодаря использованию отпечатков пальцев следователи установили личности трех мужчин и одной женщины, находившихся на борту вертолета», - информирует офис судмедэксперта Лос-Анджелеса.

К настоящему моменту специалисты называют имена четырех погибших: Коби Брайант (дата рождения 23.08.1978), Джон Алтобелии (08.05.1963), Сара Честер (29.06.1974) и Ара Зобаян (02.01.1970).

Сейчас эксперты работают над установлением личностей остальных жертв авиакатастрофы.

Вертолет, на котором летел Коби Брайант и его 13-летняя дочь, потерпел крушение 26 января в городе Калабасас в Калифорнии. Помимо них на борту воздушного судна находились еще семь человек. Все они погибли.

По оной из версии следствия, причиной авиакатастрофы мог стать густой туман.