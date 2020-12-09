В Роспотребнадзоре допустили скорое начало этапа стабилизации ситуации с COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о том, что развитие эпидемического процесса в России, связанного с COVID-19, продолжается, однако оснований для пессимистичных прогнозов нет.

«Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины», - заявил Горелов.

Он подчеркнул, что подъем заболеваемости в осенне-зимний период был вполне ожидаем ввиду влияния погодных факторов.

Число выявляемых случаев коронавируса, в свою очередь, выросло еще и за счет того, что увеличилось число проводимых тестов.

Горелов добавил, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации.