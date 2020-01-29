«Дьявол кроется в деталях»: политолог дал оценку «сделке века» по Ближнему Востоку

Дональд Трамп в свое время делал много заявлений и по Северной Корее, и по Ким Чен Ыну, что они все решат за одну минуту. Но ничего не произошло. Так и здесь. Противостояние Израиля и Палестины тянется десятки лет, объяснил «Звезде» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Желание решить проблему есть и у США, и у Израиля. В обеих странах идут избирательные компании, нужно продемонстрировать миру какие-то шаги. Насколько это желание является стремлением произвести впечатление на собственную публику или же решить мировую проблему - это вещи разного порядка», - объяснил Рогулев.

Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который направлен на мирное урегулирование многолетнего противостояния. План предполагает создание государства Палестина и предоставление финансовой помощи, а также оговаривает условия «сделки века», на которую должна пойти Палестина, чтобы США признали ее государственность.

«Дьявол кроется в деталях. Надо смотреть конкретный документ. Тогда только будет ясно, что там предлагается в реальности», - считает эксперт.

По мнению Рогулева, то, что все предложения поступили извне и без участия Палестины, будут отвергаться Палестиной или не так восприниматься.