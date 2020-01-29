Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Дьявол кроется в деталях»: политолог дал оценку «сделке века» по Ближнему Востоку

Тамара Астапенкова
03:53 29.01.2020
Президент США Дональд Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mahmoud Issa globallookpress

Дональд Трамп в свое время делал много заявлений и по Северной Корее, и по Ким Чен Ыну, что они все решат за одну минуту. Но ничего не произошло. Так и здесь. Противостояние Израиля и Палестины тянется десятки лет, объяснил «Звезде» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Желание решить проблему есть и у США, и у Израиля. В обеих странах идут избирательные компании, нужно продемонстрировать миру какие-то шаги. Насколько это желание является стремлением произвести впечатление на собственную публику или же решить мировую проблему - это вещи разного порядка», - объяснил Рогулев.

Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который направлен на мирное урегулирование многолетнего противостояния. План предполагает создание государства Палестина и предоставление финансовой помощи, а также оговаривает условия «сделки века», на которую должна пойти Палестина, чтобы США признали ее государственность.

«Дьявол кроется в деталях. Надо смотреть конкретный документ. Тогда только будет ясно, что там предлагается в реальности», - считает эксперт.

По мнению Рогулева, то, что все предложения поступили извне и без участия Палестины, будут отвергаться Палестиной или не так восприниматься.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.01.2020, 04:59
От одобрения до негодования: как в мире отреагировали на американскую «сделку века»
Дата28.01.2020, 09:30
На пути к АрМИ: в Амурской области началась подготовка мотострелков к «Танковому биатлону»
Дата27.01.2020, 08:08
NBA и FIFA выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата28.01.2020, 10:26
Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т
Дата28.01.2020, 09:05
В МИД РФ назвали заявление ЕС об освобождении Освенцима переиначиванием истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:43 Армия
Видео
Встали на крыло: кадры первых полетов новейших Су-35С в Карелии
04:10 В стране и мире
Судмедэксперты подтвердили гибель Коби Брайанта в авиакатастрофе
03:53 В стране и мире
Видео
«Дьявол кроется в деталях»: политолог дал оценку «сделке века» по Ближнему Востоку
03:24 В стране и мире
Видео
Уроки истории для президента: как мир отреагировал на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
03:05 В стране и мире
Видео
«Зомби-апокалипсиса не хватало»: опубликовано видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Зомби-апокалипсиса не хватало»: опубликовано видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус
В Германии назвали невероятным подъемом ситуацию с российским сельским хозяйством
Ученые рассказали об угрозах отсутствия снега зимой
Видео
На Ямале грузовик зацепился за газопровод и «встал на дыбы»: видео
Андрейченко рассказала, почему более суток хранила молчание
Видео
Директор актрисы Натальи Андрейченко заявил, что она пропала в Мексике
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.