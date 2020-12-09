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В Роспотребнадзоре назвали самые часто нарушаемые коронавирусные ограничения в Москве

Кирилл Васин
03:59 09.12.2020
За весь период борьбы с COVID-19 на территории Москвы обследовано более 18 тысяч объектов. Нарушения выявлены в 30% случаев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков РИА Новости

Начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов в разговоре со «Звездой» рассказал, какие ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, в столице нарушают чаще всего. Роспотребнадзор тщательно следит за соблюдением требований.

Он подчеркнул, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве Роспотребнадзор усилил контроль за местами массового пребывания людей, такими как торговые центры, стадионы, фитнес-клубы, концертные залы, объекты торговли, театры, кинотеатры и так далее. Специалисты проводят проверки и оценивают выполнение организациями санитарно-эпидемических мероприятий, направленных на профилактику COVID-19.

«Среди основных нарушений – нарушения требований к социальному дистанцированию, к масочному режиму. Часто, войдя в заведения, посетители снимают средства индивидуальной защиты, нарушают социальное дистанцирование, “кучкуются”», - сказал Худобородов.

По его словам, также выявляются нарушения в части эксплуатации вентиляционной системы. Должна проводиться ее чистка и дезинфекция, проверка эффективности. Помимо этого, в ряде заведений не хватает санитайзеров для обработки рук, а в некоторых организациях сотрудники не проходят тестирование на коронавирус.

Худобородов рассказал, что за весь период борьбы с COVID-19 на территории Москвы обследовано более 18 тысяч объектов. Нарушения выявлены в 30% случаев. За данные нарушения было составлено три тысячи протоколов. Деятельность более чем 350 объектов была приостановлена.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проводит административное расследование в отношении организатора телефестиваля «Песня года». В ведомстве полагают, что при проведении концерта большинство зрителей в зале и участников вне сцены находились без масок, и социальная дистанция не соблюдалась.

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