В жилом доме в Твери произошел хлопок газа
В результате инцидента несколько человек были доставлены в больницу.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Утром 2 января в жилом доме в Твери произошел хлопок газа. ЧП случилось примерно в 6:20 в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева.
По данным МЧС, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при эксплуатации газовой плиты.
Жильцы пострадавшего дома были эвакуированы. Людей временно разместили в здании местной школы.
В результате хлопка пострадали двое человек. С ожогами они были доставлены в больницу.
В настоящий момент сотрудники экстренных служб проверяют несущие конструкции здания.