Утром 2 января в жилом доме в Твери произошел хлопок газа. ЧП случилось примерно в 6:20 в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева.

По данным МЧС, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при эксплуатации газовой плиты.

Жильцы пострадавшего дома были эвакуированы. Людей временно разместили в здании местной школы.

В результате хлопка пострадали двое человек. С ожогами они были доставлены в больницу.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб проверяют несущие конструкции здания.