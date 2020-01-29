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«Зомби-апокалипсиса не хватало»: опубликовано видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус

Роман Захаров
03:05 29.01.2020
Медики рассказали о состоянии двух жителей Воронежа, госпитализированных с подозрением на опасное заболевание.
© Видео: Мой и твой Воронеж, VK © Фото: Мой и твой Воронеж, VK

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видеозапись госпитализации одного из двух жителей Воронежа, которые были доставлены в лечебные учреждения с подозрением на коронавирус. На кадрах видно, как медики, облаченные в защитные костюмы, грузят пациента, находящегося в специальном изолирующем модуле, в санитарный транспорт.

Стоит отметить, что видеозапись не вызвала сильной паники среди жителей города. Некоторые из них даже оставляли шутливые комментарии под видео.

«Зомби-апокалипсиса не хватало», - написал под публикацией один из учстников группы, где была обнародована запись.

Во вторник, 28 января, в Воронеже были госпитализированы два человека - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Накануне они вернулись из Китая, после чего состояние их здоровья внезапно стало ухудшаться. Медики заподозрили у них наличие смертельно опасного вируса.

Позже руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин рассказал, что состояние одного из пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, второго - средней тяжести. По его словам, медики взяли у заболевших четыре анализа, в том числе «для исключения коронавируса».

В конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Как позже установили специалисты, возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус распространился за пределы Китая. Согласно данным китайского государственного комитета здравоохранения, общее число заболевших достигло 4,5 тысячи человек, из них 106 умерли, 60 человек вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.

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