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NASA проведет два выхода в открытый космос с МКС в январе

Анна Берестовая
03:49 09.12.2020
Их реализуют астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер.
NASA проведет два выхода в открытый космос с МКС в январе
© Фото: pixabay.com

В январе следующего года в рамках космической программы США будут осуществлены два выхода членов экипажа МКС в открытый космос. В них примут участие астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер. Такую информацию сообщили в NASA.

В планах российской части экипажа, в соответствии с предварительной программой для космонавтов Международной космической станции, совершить рекордные семь выходов в открытый космос с борта станции. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее стало известно, что отечественный многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который должен будет отправиться в космос для стыковки с МКС, будет готов к запуску к апрелю 2021 года. В настоящее время в составе российского сегмента находятся пять модулей.

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