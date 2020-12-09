NASA проведет два выхода в открытый космос с МКС в январе

В январе следующего года в рамках космической программы США будут осуществлены два выхода членов экипажа МКС в открытый космос. В них примут участие астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер. Такую информацию сообщили в NASA.

В планах российской части экипажа, в соответствии с предварительной программой для космонавтов Международной космической станции, совершить рекордные семь выходов в открытый космос с борта станции. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее стало известно, что отечественный многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который должен будет отправиться в космос для стыковки с МКС, будет готов к запуску к апрелю 2021 года. В настоящее время в составе российского сегмента находятся пять модулей.