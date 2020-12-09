В Конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов официально одобрила введение ужесточенных санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Решение было закреплено в проекте военного бюджета страны на текущий финансовый год.

В документе указали, что американский Сенат отзывает поправку, дающую президенту США возможность не реализовывать санкции, если это соответствует национальным интересам. Ранее действующий глава страны Дональд Трамп выражал намерение заблокировать ужесточение санкций.

Накануне против разработанных в Соединенных штатах санкций в отношении «Северного потока -2» выступила Германия. В Министерстве экономики и энергетики ФРГ их назвали не соответствующими международному праву.