Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»

Анна Берестовая
03:14 09.12.2020
Введение новых санкций было закреплено в проекте американского военного бюджета.
В Конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов официально одобрила введение ужесточенных санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Решение было закреплено в проекте военного бюджета страны на текущий финансовый год.

В документе указали, что американский Сенат отзывает поправку, дающую президенту США возможность не реализовывать санкции, если это соответствует национальным интересам. Ранее действующий глава страны Дональд Трамп выражал намерение заблокировать ужесточение санкций.

Накануне против разработанных в Соединенных штатах санкций в отношении «Северного потока -2» выступила Германия. В Министерстве экономики и энергетики ФРГ их назвали не соответствующими международному праву.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.