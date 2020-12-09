В МЧС рассказали о пожаре в высотке на Котельнической набережной в Москве

Заместитель начальника отряда ЦАО ГУ МЧС РФ по Москве Владимир Пашинин рассказал о пожаре в высотном здании на Котельнической набережной в столице. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

По словам Пашинина, по прибытию пожарно-спасательных подразделений было обнаружено и ликвидировано загорание мусора в мусоропроводе в районе первого этажа здания по адресу Котельническая набережная дом 1/15. В ликвидации возгорания участвовало около десяти единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожару был присвоен второй номер сложности. В здании отмечалось задымление.