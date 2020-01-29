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Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 132

Тамара Астапенкова
02:45 29.01.2020
На материковой части Китая подтверждены 5974 случая заражения смертельной болезнью.
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 132
© Фото: Miguel Candela globallookpress

За последние сутки в Китае число погибших от нового вида коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 132. В провинции Хубэй заболели уже 3554 человека. В общей сложности на материковой части Китая зафиксированы 5974 случая инфицирования. Во вторник, 28 января были подтверждены 4515 случаев заражения новым видом коронавируса, включая 100 смертей. Об этом сообщает China Daily.

Мэр Уханя, считающегося эпицентром распространения смертельного вируса, Чжоу Сяньван заявил, что готов подать в отставку из-за вины перед жителями города. Он также сообщил, что власти Уханя берут на себя полную ответственность за решение закрыть город в качестве профилактики распространения коронавируса.

Компании со всего мира начали экстренно вывозить своих сотрудников и их семьи из Китая. Российских туристов планируют вернуть на родину до 4 февраля. По состоянию на 27 января в КНР находились 5604 человека.

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