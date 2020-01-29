ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. В результате голосования на пленарном заседании за высказались большинство членов ассамблеи.

Так, за ратификацию отдали голоса 96 парламентариев, против - 44. Семь человек воздержались.

Делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом в 2014 году, напоминает РИА Новости. Годом позже вопрос пересматривался, однако санкции лишь ужесточались. В ответ Москва не стала направлять заявку на подтверждение полномочий в 2016-2018 годах. Во время летней сессии ПАСЕ полномочия делегации подтвердили.