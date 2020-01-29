Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

Россия, начиная с полуночи 31 января, ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем, оставляя только поезда Пекин - Москва и Москва - Пекин. О мерах по защите РФ от нового вида коронавируса рассказала на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ вице-премьер Татьяна Голикова.

Министерство иностранных дел и Минтранс в течение двух суток оценят ситуацию по количеству российских граждан, которым предстоит вернуться из Китая на родину. После этого на заседании оперативного штаба будет принято решение по авиасообщению с КНР.

В пяти регионах Дальневосточного округа пункты пропуска на границе с Китаем будут работать в особом режиме, при котором россияне смогут возвращаться с территории Китая, а китайские граждане смогут покинуть РФ. Это касается Амурской области, Хабаровском, Приморском и Забайкальсом краях и Еврейской автономной области. Также будут закрыты границы по пешеходному и автомобильному сообщению.

Принято решение продлить каникулы до 1 марта китайским студентам, обучающимся в российских вузах, которыю уехали на новогодние праздники на родину.

В среду, 29 января, Владимир Путин провел совещание о мерах по предупреждению инфекции в России. Президент выразил озабоченность тем, насколько страна готова к новому вызову неизученной инфекции. По словам главы государства, российское правительство разработало ряд превентивных мер по нераспространению вируса в нашей стране.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории России. Председателем штаба была назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.