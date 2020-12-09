Генпрокурор Техаса призвал отменить итоги выборов в четырех штатах США

В Верховный суд Соединенных Штатов поступило обращение от лица генерального прокурора Техаса Кена Пакстона с просьбой признать итоги президентских выборов в четырех штатах страны, где большинство голосов получил Джо Байден, недействительными. В качестве причины были указаны будто бы допущенные в процессе голосования массовые нарушения.

Пакстон указал, что в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии и Мичигане якобы использовали пандемию COVID-19 как оправдание для нарушения правил обработки бюллетеней. Генпрокурор Техаса обвинил власти данных штатов в нарушении конституции США.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте генпрокурора. К просьбе Пакстона, согласно информации Reuters, позже присоединились еще 17 штатов.

Ранее члены Республиканской партии в Палате представителей США отклонили резолюцию демократического большинства. Таким образом республиканцы отказались признавать Джо Байдена победителем прошедших президентских выборов.