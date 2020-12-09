«Худое место»: какие преступления творились на базе армии США Форт-Худ в Техасе

Пентагон провел пресс-конференцию в прямом эфире, на которую впору было вешать самые строгие ограничения просмотра: только для совершеннолетних. Речь шла о том, чем занимались военнослужащие на базе Форт-Худ в Техасе: неуставные отношения, перверсии и убийства. Пока отстранены от службы 14 офицеров.

Мать Ванессы Гиллен со слезами на глазах просит справедливости. Рядовая первого ранга армии США пропала еще весной посреди оживленного рабочего дня на базе Форт-Худ. Несколько месяцев ее искали сотни военнослужащих и местных жителей. И нашли – расчлененные сожженные останки в 50 километрах от части. Уже потом стало известно, что Ванесса часто жаловалась родным на сексуальные домогательства, но рапорт подавать боялась.

Молчание не спасло девушку: следователи выяснили, что один из сослуживцев убил Ванессу на оружейном складе и попытался спрятать тело на пустыре. Проведенное расследование шокировало даже ветеранов. Внезапно оказалось, что в армии США происходят убийства, похищения, грабежи и нападения. И на первом месте в списке - сексуальное насилие в отношении женщин.

«Меня поразило, что они опросили более 500 женщин-солдат, и оказалось, что около 100 из них подвергались сексуальным домогательствам. И все же они не сообщают об этом», - сказала сестра Ванессы Гиллен Лупе.

Те, кто служил в Форт-Худ, называют эту базу проклятым местом. Только за последний год там погибли 25 солдат: суицид, убийства или якобы несчастные случаи. И это не считая тех, кого командование записало в дезертиры.

Пока искали Ванессу Гиллен, обнаружили останки одного из них, - Грегори Веделу-Моралесу оставалось всего несколько дней до окончания контракта. Он был убит выстрелом в голову. Но теперь ситуация изменится - уверяют высшие чины армии США.

Продолжение – в сюжете Павла Ремнева.