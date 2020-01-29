Мишустин назначил нового замглавы ФНС
Ранее заместителем руководителя ФНС был Сергей Аракелов, но премьер-министр освободил его от этой должности.
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Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности замруководителя Федеральной налоговой службы Сергея Аракелова, назначив на это место Александра Егоричева. Соответствующие распоряжения были опубликованы на сайте кабмина.
«Освободить Аракелова Сергея Ашотовича от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы по его просьбе... Назначить Егоричева Александра Валерьевича заместителем руководителя Федеральной налоговой службы», - сказано в документах.
Ранее сообщалось, что Мишустин назначил несколько новых заместителей министров.