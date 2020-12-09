В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали еще 74 человека. У всех скончавшихся пациентов диагноз был подтвержден положительными результатами тестов на COVID-19.

С учетом последних изменений, всего за период пандемии в столице было зарегистрировано 9645 летальных исходов среди больных коронавирусом. Такую статистику предоставляет оперативный штаб.

Ранее глава Минздрава России сообщил, что после 10 декабря начнется поставка вакцины от коронавируса во все регионы страны. В настоящий момент препарат уже получили в некоторых субъектах РФ.