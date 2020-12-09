Украина получила от Евросоюза 600 миллионов евро

Евросоюз (ЕС) предоставил Украине 600 миллионов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Благодарен нашим партнерам в ЕС и лично президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро», - написал Зеленский на своей страницы в Twitter.

Он отметил, что данная мера служит сигналом поддержки ЕС экономической стабильности в стране. Президент подчеркнул, что Евросоюз также поддерживает курс реформ на Украине.

В Министерстве финансов Украины добавили, что страна таким образом получила первый транш в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза номинальным объемом 600 миллионов евро в качестве долгосрочного займа под процентную ставку 0,125%. Срок погашения – в июне 2035 года.