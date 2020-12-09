Под Самарой с почестями перезахоронили двух участников Великой Отечественной

В городе Чапаевск Самарской области прошла церемония перезахоронения останков двух солдат Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Останки обнаружили поисковики в Темкинском районе Смоленской области. Вместе с ними был найден и солдатский медальон с запиской, с помощью которого удалось установить личность солдата

Иван Абызов состоял в 120-й отдельной стрелковой бригаде. Его останки, вместе с останками неизвестного солдата, были найдены в воронке.

Церемония перезахоронения состоялась на городском кладбище города Чапаевск с отданием воинских почестей и оружейным салютом. В ней приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар города Чапаевск Олег Дымов, военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы, жители и гости города.