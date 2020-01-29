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В Китай и не только: как спастись от коронавируса в путешествиях

Наталия Майорова
22:46 29.01.2020
Врачи советуют чаще мыть руки и не пренебрегать использованием масок. Кроме того, следует включить в рацион лимоны, чеснок и лук - они помогут поддержать иммунитет. Однако, есть и та категория людей, которой пока противопоказано посещение Поднебесной.
В Китай и не только: как спастись от коронавируса в путешествиях
© Фото: Willie Siau via www.imago-images.de

Защититься от коронавируса, очагом распространения которого стал китайский город Ухань, можно несколькими способами. Телеканал «Звезда» пообщался с экспертами на тему того, что делать, если Поднебесную по разным причинам все же нужно посетить, и как обезопасить себя от вирусной инфекции, взбудоражившей весь мир за считаные дни.

По словам гепатолога и инфекциониста Сергея Вожакова, в настоящее время китайское правительство закрыло большинство городов для посещения. Речь идет о тех населенных пунктах, где регистрируется наиболее высокий уровень заболеваемости и летальности.

«Человек, решивший посетить Китай, в любом случае столкнется со сложностями при пересечении границы. Если есть необходимость туда ехать, есть смысл использовать респираторы, часто мыть руки, пить витамины. Вакцины против вируса пока нет», - отметил он.

Призыв чаще мыть руки и носить маски поддержал врач, аллерголог и иммунолог Владимир Болибок. Он объяснил, что наиболее тяжело переносит коронавирус категория людей старше 50 лет.

© Karl-Josef Hildenbrand, Globallookpress

«Это люди с ослабленным иммунитетом и с отягощающими обстоятельствами. Например, сосудистые заболевания, сахарный диабет, хроническая пневмония и другие. Этой категории вообще не рекомендуется туда (в Китай - прим. ред.) ездить», - подчеркнул он.

Если же поездка необходима, то следует заранее провести курс укрепления иммунитета. С собой следует взять противовирусные препараты. Они помогут в случае, если человек вдохнет этот вирус.

«Маски нужно только специальные или двух-трехслойные. Медицинские. Их надо менять. Если одну носить, то ее менять нужно каждые два-три часа», - отметил эксперт.

По словам Болибока, к мерам профилактики можно отнести стремление не находиться в местах большого скопления людей - например, в торговых центрах или магазинах.

«Большая склонность к заражению в самолетах и поездах: -в закрытых пространствах. Именно этим людям в первую очередь и надо носить маску», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что необходимо чаще умывать лицо и промывать нос солевыми растворами, поскольку так чисто механически смывается сам вирус.

«Нужно мыть руки. Хоть вирус и передается воздушно-капельным путем, но на руках могут оказаться частички чужой слюны с различных предметов. Проветривайте помещения», - добавил он.

Болибок уточнил, что можно включить в свой рацион лук, чеснок или лимон, которые помогут укрепить иммунитет.

© via www.imago-images.de, Globallookpress

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко добавил, что к настоящему времени никто точно не знает, с чего началась эпидемия и где располагается ее источник.

«Единственное и самое действенное - маска. От поездок лучше воздержаться до тех пор, пока не будет понятна причина. В Китае вся деловая активность практически прекращена: например, закрыты крупные иностранные предприятия. Частные и коммерческие - тем более», - сказал он.

По словам стюардессы авиакомпании Air Astana Kazakhstan Жулдыз Сатжановой, бортпроводникам, которые выполняют рейсы в Пекин, Урумчи или Гонконг, выдают специальные маски или перчатки.

© pixabay

Она рассказала, что ее коллега в настоящий момент находится в столице Китая, где весь экипаж находится в номере и практически не покидает гостиницу.

«Никто никуда не выходит. У нас завтрак бесплатный, но девочки даже не спускаются. С собой все продукты купили в Казахстане. Теперь находятся в номере, избегают лишнего контакта с персоналом отеля», - отметила девушка.

Из-за стремительного распространения нового типа коронавируса власти Китая перевели страну в режим ЧС: закрыты детские сады, школы и университеты, объявлено о продлении новогодних каникул. Точная дата начала учебного года до сих пор неизвестна, жители страны следят за сообщением информагентств. Сейчас общее число инфицированных в Китае составляет три тысячи человек.

Туристы из России, тем не менее, продолжают свой отдых на китайских курортах и, похоже, не собираются менять планов из-за вируса. В то же время, в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что все российские туристы будут вывезены из КНР до 4 февраля.

Вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту число заболевших превышает 4,6 тысячи человек.

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