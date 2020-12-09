В США обвинили Россию в «безответственных действиях» в космосе

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил о том, что действия России в космосе являются «провокационным поведением», которое угрожает американским интересам. Об этом он заявил на заседании Национального космического совета.

«Россия, в особенности в последнее время, демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию… Мы считаем это угрожающим поведением» - цитирует слова Рэтклиффа агентство РИА Новости.

По мнению главы разведки, Россия вывела на орбиту спутник, который начал осуществлять маневры «в опасной близости от спутника США». Также Рэтклифф считает, что российские космические аппараты якобы обладают признаками космического оружия.

Рэтклифф заключил, что Китай и Россия «разрабатывают и размещают разрушительное оружие для создания угроз возможностям США и их союзников в космосе», а действия РФ не соответствуют действиям ответственной космической державы.