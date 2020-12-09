Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США обвинили Россию в «безответственных действиях» в космосе

Алексей Курильченко
22:47 09.12.2020
Запуск российских спутников «угрожает национальным интересам США».
В США обвинили Россию в «безответственных действиях» в космосе
© Фото: pixabay.com

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил о том, что действия России в космосе являются «провокационным поведением», которое угрожает американским интересам. Об этом он заявил на заседании Национального космического совета.

«Россия, в особенности в последнее время, демонстрировала провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию… Мы считаем это угрожающим поведением»  - цитирует слова Рэтклиффа агентство РИА Новости.

По мнению главы разведки, Россия вывела на орбиту спутник, который начал осуществлять маневры «в опасной близости от спутника США». Также Рэтклифф считает, что российские космические аппараты якобы обладают признаками космического оружия.

Рэтклифф заключил, что Китай и Россия «разрабатывают и размещают разрушительное оружие для создания угроз возможностям США и их союзников в космосе», а действия РФ не соответствуют действиям ответственной космической державы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:28 В стране и мире
Гидрометцентр: российские регионы накроет аномальный холод
21:56 Спорт
Легкоатлетка Сидорова и конькобежец Кулижников признаны лучшими спортсменами 2020 года
21:18 Армия
Видео
Праздник с вековыми традициями: в честь кого в России отмечают День Героев Отечества
21:00 В стране и мире
В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о вытрезвителях
19:51 В стране и мире
Видео
Главная елка страны: как подбирали новогоднее украшение для Красной площади
Популярное
Популярное
Видео
Тайна гибели Харламова: каскадер раскрыл реальную скорость машины легендарного хоккеиста в момент ДТП
Видео
Ученые предупредили жителей Земли о мощной магнитной буре
Видео
Актер из «Кадества» снял на видео дебош в самолете
Ученые нашли в Мертвом море вещества, с которых могла начаться жизнь на Земле
Видео
Диетолог развенчал миф о вреде майонеза
В Колумбии нашли золотой монолит, который «контролирует все остальные»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.