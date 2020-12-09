Байден официально представил претендента на пост главы Пентагона

Главным претендентом на пост главы Пентагона в новой администрации является Ллойд Остин. Об этом заявил кандидат в президенты США Джо Байден.

Ллойду Остину 67 лет, у него имеется ранг четырехзвездного генерала. Служил в Германии и многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией и к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта, пишет издание The Atlantic.

Стал командующим сил США в 2010 году и в Ираке отвечал за постепенный вывод войск из этой страны. На пост заместителя командующего штабом сухопутных сил был назначен в декабре 2011 года, а в 2013-2016 годах руководил Центральным командованием ВС США. В этом качестве Остин играл ключевую роль в разработке стратегии США в борьбе с «Исламским государством»*.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.