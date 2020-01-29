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Небензя назвал причины эскалации в Идлибе

Анна Касаткина
22:31 29.01.2020
Постпред РФ заявил, что сирийские военные вынуждены отвечать на провокации террористов.
Небензя назвал причины эскалации в Идлибе
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, Globallookpress

Эскалация конфликта в сирийском Идлибе происходит из-за действий террористов, а не армии САР. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

«Причины эскалации в Идлибе не в операциях вооруженных сил САР, а в постоянных и преднамеренных провокациях террористов», - сказал он.

Небензя добавил, что на неподконтрольной Сирии территории - в Идлибе, в некоторых районах на восточном берегу Евфрата и в зоне вокруг базы Эт-Танф - обстановка остается крайне тревожной. По его словам, российские и турецкие военные предприняли попытку установить режим тишины в Идлибе в начале января, однако радикальные группировки продолжили обстреливать позиции сирийских войск и близлежащие населенные пункты - число атак доходит до 60 в день.

«Естественно, подобного рода вооруженные провокации… не могут оставаться без ответа», - цитирует постперда РИА Новости.

Представители ряда западных стран, в том числе США и Великобритании, в Совбезе обвинили Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии. Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео также заявил о «беспокойстве», которое испытывают в Госдепартаменте по поводу якобы имеющего место «масштабного наступления» России и Сирии в Идлибе.

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