Альпинисты рассказали о спасении девушки на Эльбрусе

Альпинисты Константин Суходеев и Юрий Солодухин рассказали о спасении девушки, которая едва не погибла, пытая взобраться на гору Эльбрус. По словам альпинистов, подъем на гору, особенно в зимнее время года, требует от человека подготовки.

«При подъеме на гору ты должен осознавать все риски и четко понимать, что нужно делать. В гору следует идти с людьми, который полностью доверяешь» - рассказал Суходеев.

По рассказам альпинистов, девушка попросилась к ним в связку, но они отказались. Тогда она приняла решение подняться на гору с другим, менее опытным гидом. Когда до вершины осталось 2–3 часа подъема, девушка потеряла сознание. Гид поставил ей капельницу и сделал укол адреналина, но спустить с горы не смог. На помощь пришли Суходеев и Солодухин, которые уже возвращались вниз.