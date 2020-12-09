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Гидрометцентр: российские регионы накроет аномальный холод

Ирина Киселенко
22:28 09.12.2020
В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области, в частности, аномально холодная погода.
Гидрометцентр: российские регионы накроет аномальный холод
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В ближайшие дни в регионы Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, а также в Калмыкию придет аномально холодная погода. Температура опустится ниже нормы на девять градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода. Там на 9 градусов ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря», - сказал он.

Также он добавил, что аномальная погода ожидает и жителей Астраханской и Волгоградской областях.

Ранее жителям столицы пообещали солнечный декабрь. По прогнозам синоптиков Москва будет находиться в зоне антициклона и высокого давления.

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