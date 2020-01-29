США ввели санкции против мэра Севастополя
В новый санкционный список также попали другие крымские чиновники.
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Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении России. В него попали чиновники из Крыма, в том числе мэр Севастополя Михаил Развожаев.
Помимо Развожаева, в списке оказались спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев и сенатор от города Екатерина Алтабаева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).