Адвокат Иссахар прокомментировал помилование израильтянки

Адвокат Наамы Иссахар назвал долгожданной новостью помилование израильтянки президентом России Владимиром Путиным. По его словам, девушку выпустят из СИЗО в ближайшее время.

«Долгожданная новость и отлично, что так произошло. Теперь Наама свободна, можно смело это утверждать, в ближайшее время выпустят из СИЗО. Она уже соскучилась по дому, ей надо ехать домой», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Прошение о помиловании Иссахар Путин подписал 29 января, указ вступает в силу с этого же дня. Гражданку Израиля задержали в апреле прошлого года в московском аэропорту Шереметьево на пути из Дели в Тель-Авив с 9,6 грамма гашиша в рюкзаке. В октябре Иссахар приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.