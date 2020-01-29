Глава МИД Ирана оценил американскую «сделку века» по Ближнему Востоку

Проектом мечты обанкротившегося застройщика назвал предложенную США «сделку века» министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Так называемая “сделка века”- это просто проект мечты обанкротившегося застройщика. Но это кошмар для региона и всего мира. Надеюсь, это будет тревожным сигналом для всех мусульман, которые запутались», - написал Зариф в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, направленного на мирное урегулирование многолетнего противостояния в регионе. Белый дом опубликовал полный план «сделки века». В многостраничном документе указываются условия, на которые должна пойти Палестина, чтобы США признали ее государственность.

Ранее МИД Турции заявил, что предложенная Дональдом Трампом «сделка века» является мертворожденной и направленной на аннексию палестинских земель.