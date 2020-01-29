Палестина отвергла американскую «сделку века»

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал заговором «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет… Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа», - приводит ТАСС слова палестинского лидера.

Аббас при этом подчеркнул, что Палестина официально отвергла американский документ.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, заявил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. При этом американский лидер добавил, что, воплощая в жизнь предложенный Вашингтоном документ, израильская сторона делает «большой шаг к миру».

Во вторник, 28 января, Трамп объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен завершить многолетнее противостояние в регионе. В частности, по словам американского лидера, план предусматривает создание государства Палестина и предоставление стране финансовой помощи для этих целей. При этом подконтрольная палестинской стороне территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что палестинцы контролируют в настоящий момент. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны состояться в течение четырех лет.