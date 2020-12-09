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Браконьеры или мусор: что стало причиной гибели краснокнижных тюленей на Каспии

Игорь Балдин
Кирилл Васин
Александр Алексеев
02:16 09.12.2020
Биологи из Москвы возьмут пробы воды, грунта, осмотрят внутренние органы животных, чтобы установить точную причину гибели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На пляже Махачкалы, где местные жители и обнаружили туши каспийских тюленей, сейчас находятся минимум восемь или девять погибших животных.

Первым, кто их нашел, был местный спасатель. Пройдя вдоль пляжа всего полкилометра, он насчитал 17 погибших тюленей. И это настоящее экологическое бедствие. Чтобы понять его масштаб, важно знать: каспийская нерпа - редкий вид, в мире меньше 70 тысяч особей.

«Раньше я бегал, ходил на зарядку, бывало один, максимум два тюленя. А здесь уже 17 тюленей. У нас уже 16 дней идут дожди. Может быть, это итог всего, что накопилось. Вода была настолько мутной, что они просто не могли выдержать», - сказал заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов.

Пляж грязный, после многодневных дождей и приливов к бухте прибило немало мусора. Возможно, мусор и сточные воды, что попадают в Каспий, и стали причиной гибели животных. Впрочем, есть и другие версии: на берегу рядом с тушами животных обнаружили сети. А неподалеку находится рыболовецкий поселок Сулак. Причиной гибели каспийской нерпы могли стать китайские мелкоячеистые сети, которые частенько забрасываются браконьерами в Каспийское море.

По мнению ученого-биолога, тюлени погибли не сегодня и не вчера. Некоторые, судя по беглому осмотру, около месяца назад. На что это может указывать: например, на то, что их принесло сюда течением и приливами. Судя по направлению, с северо-запада, с казахской части Каспия.

«В 2001 году был масштабный выброс тюленей. И с тех пор ежегодно наблюдалась небольшая гибель тюленей. Но сейчас опять пошла волна массовой гибели тюленей. Тут остаются такие факторы, как токсикология, вирусология, бактериальные», - сказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Магомед-Расул Магомедов.

В советские годы каспийских тюленей можно было отлавливать вполне легально. И только когда их популяции сократилась с миллиона до 70 тысяч - отлов запретили, а животных внесли в Красную книгу. Биологи из Москвы в Дагестане планируют взять пробы воды, грунта, и осмотреть внутренние органы каспийской нерпы – элементы, которые там обнаружат, главный ключ к тайне ее гибели.

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