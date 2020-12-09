Иосиф Пригожин прокомментировал обвинения в нарушении мер безопасности на «Песне года»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал обвинения в нарушении санитарных норм на съемках телефестиваля «Песня года». По словам деятеля, в интернете против музыкантов развернулась информационная кампания - с цель дискредитации артистов.

«У меня складывается впечатление, что кто-то ведет грязную кампанию против деятелей искусства. Создаются провокации, вбросы. Профессия музыканта дискредитируется. Когда мы с Валерией приехали на мероприятие, мы не обнаружили никаких нарушений. Не видели того скопления людей, о котором писали в сети. Все артисты делали тесты, и лишь здоровые могли быть допущены на съемки» - сообщил «Звезде» Пригожин.

Ранее солист поп-группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал о мерах безопасности при съемках телефестиваля. По его словам, все артисты строго соблюдали предписанные меры - начиная от ношения масок и заканчивая предоставлением необходимых справок.