Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование Иссахар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помилование израильтянки Наамы Иссахар. Признательность главе РФ также выразила мать ранее осужденной к лишению свободы девушки Яффа Иссахар.

«Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар», - говорится в заявлении Нетаньяху.

Яффа Иссахар в своем комментарии отметила, что «это был долгий путь, который она никому бы не пожелала пройти».

«Я также хочу поблагодарить президента России Владимира Путина за сочувствие, которое он проявил к моей дочери, и за то, что он принял просьбу моей дочери Наамы вернуться домой», - цитирует ее The Jerusalem Post.

Путин подписал прошение о помиловании Иссахар 29 января, указ вступает в силу немедленно. Гражданку Израиля задержали в апреле прошлого года в московском аэропорту Шереметьево на пути из Нью-Дели в Тель-Авив с 9,6 грамма гашиша в рюкзаке. В октябре Иссахар приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.