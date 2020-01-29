Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях выхода страны из состава ЕС. Соответствующие данные приводятся по результатам голосования на пленарной сессии ЕП.

Известно, что сделку поддержал 621 депутат. Против высказалось 49 человек. Тринадцать депутатов воздержались от ответа.

«Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о Brexit. Завтра будут завершены все формальности, чтобы Великобритания 31 января в полночь смогла покинуть ЕС», - цитирует председателя ЕП Давида Сассоли ТАСС.

Таким образом, для завершения процесса ратификации сделки со стороны ЕС Совету Евросоюзу необходимо формально ее. Это позволит Великобритании покинуть сообщество в конце месяца.

Ранее данный документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте, а также был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.