Руководителя Бакулевского центра наградили медалью Мясникова
Награда была вручена за вклад в разработку методик лечения кардиальной патологии.
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В рамках проведения Общего собрания членов РАН 9 декабря прошла торжественная церемония вручения научных наград. Золотых медалей удостоили ученых в разных областях. От космических разработок до фундаментальных трудов по химии.
Особое внимание в период пандемии уделили медицинской науке. Золотую медаль имени Мясникова вручили руководителю Бакулевского центра Елене Голуховой. Данная награда присуждается специалистам за выдающиеся работы в области кардиологии.
Награда Голуховой была присуждена за совокупность работ по разработке и внедрению новых методов диагностики и лечения сочетанной кардиальной патологии. Медаль вручил президент Российской академии наук Александр Сергеев.