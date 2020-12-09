В стране и мире Руководителя Бакулевского центра наградили медалью Мясникова Алексей Курильченко Награда была вручена за вклад в разработку методик лечения кардиальной патологии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: bakulev.ru В рамках проведения Общего собрания членов РАН 9 декабря прошла торжественная церемония вручения научных наград. Золотых медалей удостоили ученых в разных областях. От космических разработок до фундаментальных трудов по химии. Особое внимание в период пандемии уделили медицинской науке. Золотую медаль имени Мясникова вручили руководителю Бакулевского центра Елене Голуховой. Данная награда присуждается специалистам за выдающиеся работы в области кардиологии. Награда Голуховой была присуждена за совокупность работ по разработке и внедрению новых методов диагностики и лечения сочетанной кардиальной патологии. Медаль вручил президент Российской академии наук Александр Сергеев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика